Willkommen in Werther

Wanderer, kommst du nach Werther… In Abwandlung des Gedichtes von Friedrich Schiller ereignen sich in der Gemeinde vor den Toren von Nordhausen mitunter seltsame Dinge.

So irrte vor einiger Zeit ein junger Mann ziemlich verloren durch die Straßen von Werther. Als eine ältere Dorfbewohnerin aus dem Fenster blickte und ihn fragte, was er denn eigentlich suche, antwortete dieser, er suche eine bestimmte Straße, doch die finde er hier einfach nicht.

Wie sich dann herausstellte, befindet sich diese Straße zwar in Werther, aber nicht in dem Dorf in Thüringen, sondern in der Kleinstadt in Westfalen, nur wenige Kilometer von Bielefeld entfernt.

Was war passiert? Der junge Mann hatte eine Bahncard gekauft mit dem klaren Ziel Werther. Da aber das westfälische Werther über keinen Bahnhof verfügt, das kleinere thüringische Werther aber über einen Haltepunkt, landete der bedauernswerte junge Mann im falschen Ort, 265 Kilometer von seinem Ziel entfernt. Und das sei beileibe kein Einzelfall, wie die Wertherschen berichten.

Bevor sich der junge Mann auf die Rückreise begab, hatte die Dorfbewohnerin Mitleid und schmierte ihm eine Scheibe Brot, damit dieser seinen Hunger stillen konnte. Sie sind halt gastfreundlich in Werther, in Thüringen.