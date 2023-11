Wo die Straßen im Landkreis Nordhausen gesperrt sind

Nordhausen. Die Thüringer Allgemeine hat einige markante Baustellen der Region zusammengetragen. Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen.

Die B 4 wird zwischen dem Nordhäuser Beethovenring und Niedersachswerfen saniert. Bis zum 22. Dezember läuft die Vollsperrung. Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Brücke soll am 30. November beendet sein. Die Riemannstraße ist bis Ende des Jahres voll gesperrt, weswegen auch die Geschwister-Scholl-Straße an der Ecke zur Riemannstraße unpassierbar ist. Die Arbeiten in Rosengasse und Wiedigsburg sollen noch bis zum 20. Dezember dauern. Bis zum 31. Dezember gilt die Vollsperrung in der Straße Zum Gumpetal zwischen der Gumpestraße und der Schönen Aussicht. Am Weinberg gibt es von Montag bis Freitag eine halbseitige Sperrung wegen des Setzens eines Fettabscheiders.

Bleicherode. Bis zum 22. Dezember ist die Johannes-Kleinspehn-Straße voll gesperrt. Die Arbeiten am Zierbrunnenplatz sollen am 15. Dezember enden.

Ellrich. Bis Ende des Jahres sind die Lohmannstraße, Zum Rainberg sowie die AWG-Siedlung mit Mehler- und Scharffestraße voll gesperrt.

Klettenberg. Die Hauptstraße an der Einmündung der Liebenröder Straße ist noch bis zum 22. Dezember gesperrt.

Mauderode. Bis 1. April 2024 bleibt die Kunze-Knorr-Straße gesperrt. Der Kanalbau am Junkerberg soll im Dezember beendet sein.

Windehausen. Die Anschlussstelle Heringen der A 38 in Richtung Leipzig ist bis 30. November dicht.

Wolkramshausen. Die Bauarbeiten in der Hainleite-, der Wernröder Straße, am Hühnerberg, im Trift- und im Schwarzen Weg sollen bis 22. Dezember andauern.

Quellen: Stadtverwaltung und Landratsamt