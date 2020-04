Nordhäuser Berufsfeuerwehrleute sowie freiwillige Einsatzkräfte mehrerer Ortsteile waren am Mittwochmorgen gefordert.

Nordhausen. In einer Nordhäuser Wohnung war am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Ein Mitglied der Feuerwehr hatte zufällig den Rauch aus dem Fenster züngeln sehen - und damit Schlimmeres verhindert.

Wohnungsbrand in Nordhausen: Umsichtiger Feuerwehrmann verhindert Schlimmeres

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohnungsbrand in Nordhausen: Umsichtiger Feuerwehrmann verhindert Schlimmeres

Nordhäuser Berufsfeuerwehrleute sowie freiwillige Einsatzkräfte aus Leimbach, Sundhausen, Buchholz sowie von der Wehr in Nordhausen-Mitte wurden am Mittwochvormittag wegen eines möglichen Wohnungsbrandes in die Hohekreuzstraße gerufen. Hier war etwas auf dem Herd vergessen worden und begann zu brennen. Die Floriansjünger konnten den aufkeimenden Brand schnell unter Kontrolle bringen und lüfteten anschließend die Wohnung.

Wie sich von der Berufsfeuerwehr erfahren ließ, hatten die Bewohner Glück: Schnell hätte sich hier ein weitaus größeres Feuer entwickeln können. Doch ein Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr habe den Rauch aus dem Fenster züngeln sehen und sofort den Notruf alarmiert, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung.