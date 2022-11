Wolkramshausen veranstaltet Weihnachtsmarkt an der Alten Schäferei

Wolkramshausen. Zum ersten Advent planen die Vereine des Ortes im Kreis Nordhausen am Sonnabend, 26. November, einen stimmungsvollen Markt.

Die Ortschaft Wolkramshausen und ihre Vereine veranstalten am Sonnabend, 26. November, ab 15 Uhr, einen Weihnachtsmarkt an der Alten Schäferei. Neben verschiedenen Ständen ist ein buntes Programm geplant. Um 15 Uhr singen die Kinder in der Kirche. Anschließend tritt die Bläsergruppe aus Hainrode an der Alten Schäferei auf. Gegen 17 Uhr will der Weihnachtsmann den Markt besuchen. Für das leibliche Wohl der Besucher sei bestens gesorgt, versprechen die Veranstalter.