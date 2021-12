Zugausfälle bei Abellio auch im Südharz möglich

An diesem Wochenende sind bei Abellio Zugausfälle möglich.

Südharz. Anhaltend hoher Krankenstand im Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Der nicht zuletzt durch die Corona-Lage anhaltend hohe Krankenstand führt am 4. und 5. Dezember zu personellen Engpässen bei der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH. „Dazu kommt, dass Abellio die 3G-Regel am Arbeitsplatz auch bei den ungewöhnlichen Schichtzeiten im Schienenpersonennahverkehr konsequent und gesetzeskonform umsetzt“, erklärt Pressesprecher Stefan Dietrich. Daher könne es am Wochenende erneut zu Ausfällen von Fahrten kommen. Reisende können sich telefonisch unter 0800 223 55 46 oder im Internet unter www.abellio.de/verkehr-aktuell-md informieren.