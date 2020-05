Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Kindertag: Harzer Schmalspurbahnen bieten Gratisfahrten für die Jüngsten

Anlässlich des internationalen Kindertages am 1. Juni erwarten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) auch in diesem Jahr wieder die jüngsten Fahrgäste mit einer besonderen Aktion: Alle Kinder im Alter bis 14 Jahren fahren am Pfingstmontag auf dem gesamten, 140 Kilometer langen Streckennetz der Brocken-, Harzquer- und Selketalbahn kostenfrei, kündigt HSB-Sprecherin Heide Baumgärtner an. Benutzt werden können alle nach dem gegenwärtig eingeschränkten Fahrplanangebot verkehrenden Züge und Triebwagen. Den aktuellen Fahrplan der HSB gibt es auf der Homepage im Internet unter www.hsb-wr.de. Telefonische Auskünfte erteilt das Unternehmen unter der Nummer 03943 / 55 80.