Zunahme bei Verstößen gegen Kontaktbeschränkungen im Südharz

Die Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen und Versammlungsverbote im Zuge des Infektionsschutzes haben im Südharz zugenommen. Das hat Hannelore Haase (Linke) mitgeteilt, die als Zweite Beigeordnete den Vollzugsdienst im Landratsamt koordiniert. Der war als eine Art Ordnungsamt für den gesamten Landkreis erst vor wenigen Wochen ins Leben gerufen worden und habe am vergangenen Wochenende erste Bußgelder wegen Übertretungen verhängen müssen.

Haase sieht unter anderem die Länge der Kontaktbeschränkungen und die Debatte über mögliche Lockerungen als Grund für die vermehrten Verstöße. In den kommenden Tagen sollen auch die Hygienekontrollen von Lebensmittelausgaben vermehrt in den Fokus genommen werden, kündigte Haase an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.