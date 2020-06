Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Frauen und ein Radfahrer nach Unfällen verletzt - Stauden-Diebe

Zwei Frauen nach Unfall verletzt

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Montagmittag in der Kyffhäuser Straße in Nordhausen. Eine 44-jährige Frau fuhr gegen 11.25 Uhr mit ihrem Golf in Richtung Barbarossastraße. Als sie halten musste, gelang es dem dahinter fahrenden 78-jährigen Rentner aus dem Landkreis Mansfeld Südharz nicht, seinen Polo rechtzeitig zu stoppen. Er fuhr auf den Golf auf. Die Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Senior blieb unverletzt, sein Polo musste abgeschleppt werden.

Stauden für 800 Euro gestohlen

Zwischen Samstag, 6. Juni, und Dienstag, 9. Juni, machten sich Unbekannte an der 2019 neu angelegten Grünfläche in der Nordhäuser Parkallee, an der Wendeschleife zu schaffen. Sie klauten Staudenpflanzen im Wert von mindestens 800 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise den Diebstahl beobachtet haben oder den Personen an der Grünfläche aufgefallen sind, die sich am Beet zu schaffen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 24-jähriger Radfahrer musste am Dienstagvormittag nach einem Unfall in der Halleschen Straße in Nordhausen ins Krankenhaus. Er war gegen 10.30 Uhr, stadtauswärts, auf dem Gehweg unterwegs, als aus einer Ausfahrt der Hochschule ein Renault Master gefahren kam. Der 21-jährige Fahrer erfasste den Radler, der daraufhin stürzte.

