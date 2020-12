Zwei neue Corona-Infektionen am ersten Feiertag in Landkreis Nordhausen

Zwei positive Coronatests zählte das Nordhäuser Gesundheitsamt am ersten Weihnachtsfeiertag. Darüber berichtete am späten Abend des 25. Dezember Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf seiner Facebook-Seite. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt damit bei 151. Damit bleibt der Südharz weiterhin der Landkreis in Thüringen, in dem das neuartige Virus bislang am wenigsten schlimm wütet. Der Inzidenz-Landesschnitt liegt bei 320.

Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis mittlerweile 751 Menschen an Covid-19 erkrankt. In den vergangenen sieben Tagen waren bei 126 Südharzern Tests auf die neuartige Lungenkrankheit positiv, in den vorangegangenen 14 Tagen waren es 224 Neuinfektionen.

Als Genesene führt das Landratsamt 513 Menschen auf. Der Wert wird rechnerisch ermittelt. Bisher starben 14 Menschen im Landkreis an oder mit Covid-19.