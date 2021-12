Zwei Unfälle auf Nordhäuser Kreuzungen - Fahrraddiebe unterwegs

Das sind die Meldungen der Polizei für Nordhausen.

Zusammenstoß auf Kreuzung

Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen 10 Uhr in seinem Audi auf der Uferstraße in Nordhausen in Richtung Barbarossastraße. An der Kreuzung zur Erfurter Straße missachtet der Mann offensichtlich die Ampel und kollidierte mit einem VW, der die Kreuzung in Richtung Sundhäuser Straße passierte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Reinigung der Straße, Betriebsstoffe waren ausgelaufen. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

Unfall auf Kreuzung

Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstag, gegen 7.35 Uhr, auf der Kreuzung Uthleber Straße, An der Helme, B 4 zusammen. Ein 66-jähriger Autofahrer in seinem Seat fuhr auf die Kreuzung aus Richtung Sundhausen. Dabei kollidierte er mit einem BMW, dessen 73-jähriger Fahrer vorfahrtsberechtigt auf der Bundesstraße 4 in Richtung Sondershausen fuhr. Die Fahrer blieben unverletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Fahrraddiebe in Nordhausen

Am Mittwoch wurden der Nordhäuser Polizei zwei Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern mitgeteilt. Die Täter drangen in beiden Fällen gewaltsam in die Keller der Mehrfamilienhäuser in der Rautenstraße und Semmelweißstraße ein. Der Wert beider Fahrräder beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Ob diese Taten im Zusammenhang stehen ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

