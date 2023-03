Zwölf Nordhäuser sind Spitzenreiter beim Nordthüringer Laufcup

Nordhausen. Südharzer Freizeitsportler bereiten sich auf den Possenlauf am 18. März vor. Auch dort geht es wieder um Punkte für den Nordthüringer Volksbank-Laufcup.

Kaum ist die 13. Saison im Nordthüringer Volksbank-Laufcup aus den Startlöchern gekommen, schon wartet das nächste Etappenziel auf die Freizeitsportler. Am kommenden Sonnabend, 18. März, wird das Terrain des Freizeitparks auf dem Possen wieder zur Volkslauf-Arena. Der 32. Possenlauf steht auf dem Programm.

Der Online-Meldeschluss ist am Mittwoch, 15. März. Nachmeldungen sind zwar am Lauftag zwischen 7.30 und 9.30 Uhr möglich. Aber da müssen die Teilnehmer etwas tiefer in die Tasche greifen, weil die Veranstalter auf die Start- noch eine Nachmeldegebühr draufschlagen.

Bereits 147 Freizeitläufer sind für nächsten Samstag angemeldet

Vier Strecken, die auf dem Possen im Angebot sind, zählen zum Nordthüringer Laufcup. Die meisten Streckenpunkte – nämlich fünf – gibt es für die 20 Kilometer (Start um 10.40 Uhr). Drei Streckenpunkte erhalten die Teilnehmer des 8-Kilometer-Laufes (10.25 Uhr), zwei die Starter über 4,5 Kilometer (10.05 Uhr) sowie einen Punkt alle, die den 1,2-Kilometer-Kurs bewältigen (10.10 Uhr).

Allein für diese vier Rennen haben sich bisher schon 147 Freizeitläufer angemeldet. Unter ihnen sind viele aus dem Kreis Nordhausen. Kein Wunder, denn die Südharzer wollen auch dieses Jahr im Nordthüringer Laufcup wieder kräftig mitmischen. Gilt es doch, den Erfolg des Vorjahres zu wiederholen. In den 29 Altersklassen (AK) des Endklassements von 2022 stammen allein 19 Cupsieger aus dem Kreis Nordhausen. Das ist stark.

Vielversprechend ist auch der erste Zwischenstand nach dem Albert-Kuntz-Lauf. In den 34 Altersklassen kommen zwölf Spitzenreiter aus dem Kreis Nordhausen. Von der neunjährigen Lisanne Skara bis zum 70-jährigen Bernd Zennecke.

Der Landkreis Mansfeld-Südharz steht derzeit mit sieben AK-Führenden in der Ergebnisliste, der Kyffhäuserkreis mit sechs.

Nach der dritten Station am 15. April beim Kyffhäuser-Berglauf in Bad Frankenhausen kehrt der Nordthüringer Cup am 22. April in den Südharz zurück. An dem Tag veranstalten die Ellricher ihren 21. Stadtwaldlauf. Dort stehen drei Strecken zur Auswahl: über 1,5; 5,3 und 10,3 Kilometer. Start und Ziel sind auf dem Sportplatz des VfL 28 Ellrich in der Teichstraße. Anmeldungen sind online bis zum 20. April möglich. Die Startgebühren betragen drei und sechs Euro.

Projekttage für Schüler im Stadtwald geplant

Der Laufchef Fabian Karnstedt blickt schon voller Vorfreude dem 22. April entgegen. Da der 38-Jährige auch Lehrer an der Ellricher Regelschule ist, kommt es nicht überraschend, dass Sportverein und Schule beim Stadtwaldlauf kooperieren. So ist unter anderem geplant, Mitte April mit Schülern Projekttage im Stadtwald zu absolvieren. Die sollen dazu beitragen, die Laufstrecken zu kontrollieren und gegebenenfalls dort, wo es nötig ist, Hand anzulegen.

Der 20. Stadtwaldlauf liegt vier Jahre zurück. Nach dieser Pause hoffen die Ellricher, nahtlos wieder an ihre früheren Teilnehmerzahlen anknüpfen zu können. Deshalb rechnen sie bei ihrem Comeback mit mehr als 200 Startern.

Nach Ellrich folgen als nächste Cup-Stationen der 9. Harztor-Lauf am 7. Mai in Niedersachswerfen sowie der 40. Vogelberglauf am 11. Juni in Bleicherode.