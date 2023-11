Wie sich ein Kinderheim im Saale-Orla-Kreis pädagogisch neu aufstellt – und welche Rolle ein Plüschfrosch dabei spielt

Neustadt-Lichtenau Das Kinderheim der Awo im Neustädter Ortsteil Lichtenau meldet einen wichtigen Projektabschluss. Der Inhalt klingt zunächst abstrakt – bedeutet aber in Wahrheit eine kleine pädagogische Revolution.

Der Blick auf sie hat sich verändert und damit auch das Verhalten der Kinder und Jugendlichen selbst. Sollte man in einem Satz beschreiben, was die konzeptionelle Neuheit im Kinderheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Neustädter Ortsteil Lichtenau ausmacht: So könnte die Antwort heißen. Sie und ihr Team sähen in den Kindern jetzt stärker als zuvor „die Experten ihres eigenen Lebens“, sagt Maike Schipke, und man lege noch mehr Wert darauf, ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Gerade letzterer Begriff fällt immer wieder, wenn man mit der Einrichtungsleiterin über das Thema Traumapädagogik spricht.

Auf diesem Gebiet haben sich vier Mitarbeiterinnen des Awo-Kinderheims seit 2021 fortgebildet, Kati Olbrich in einem Präsenzseminar, drei ihrer Kolleginnen mit Online-Weiterbildungen der Universität Ulm. Fördermittel dafür kamen von der Glücksspirale. Sämtliche 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten außerdem an sogenannten Inhouse-Schulungen zur traumapädagogischen Arbeit teilgenommen, berichtet Maike Schipke, die das Kinderheim seit 2019 leitet. Kurzum: Die Arbeit in Lichtenau sei „auf neue, modernere Standards“ umgestellt worden – ganz im Sinne der derzeit 21 Kinder und Jugendlichen.

Was vielleicht nach Schnickschnack klingt, ist in Wahrheit von großer Bedeutung

Sie alle brächten „belastende Lebensereignisse“ mit nach Lichtenau, erklärt Schipke und nennt konkret „allein schon die Trennung von den Eltern“. Traumapädagogische sowie systemische Ansätze setzten auf Reflexion, um den Kindern und Jugendlichen bei der Verarbeitung zu helfen, sie psychisch stabiler zu machen und selbst zu ermächtigen. Vertrauen ist hier ein Stichwort, Resilienz ein weiteres gern gebrauchtes. „Es geht darum, Respekt vor dem zu haben, was die Kinder durchgemacht haben“, sagt Schipke. Und es geht darum, ihnen im neuen Umfeld maximale Sicherheit zu vermitteln. Ein klar strukturierter Tagesablauf trage dazu bei. Unverzichtbar bleibe mittlerweile auch jene unscheinbare Tafel, die diensthabende Kolleginnen und Kollegen aufführt. „Das klingt jetzt vielleicht nach Schnickschnack“, sagt Schipke. Tatsächlich sei es ein kleines Beispiel für große Veränderungen.

Wie reagieren die Kinder auf den neuen Ansatz? „Sie merken es, auch wenn wir natürlich keine Informationszettel über Traumpadädagogik verteilt haben“, antwortet Maike Schipke. Sie seien „offener“ und „partizipativer“, hätten also eine höhere Bereitschaft, an Prozessen und Entscheidungen teilzuhaben. Auch hier wieder ein Beispiel: Ein Kind schwänzt wiederholt die Schule. „Da hilft es wenig, ihm zur Strafe das Smartphone wegzunehmen“, sagt Schipke. Stattdessen zeigten sie und ihr Team im Gespräch die negativen Folgen und genauso mögliche Alternativen auf. Man schaffe Wahlmöglichkeiten und ermutige die Kinder, selbst über ihr Leben zu bestimmen. „Wir erklären der- oder demjenigen dann etwa: Wenn du zur Schule gehst und einen Abschluss machst, hast du später die und die Optionen“ sagt Schipke. „Aber wir lassen die Entscheidung so oft wie möglich beim Kind.“

Warum ein Plüschfrosch in Lichtenau fest zum Team gehört

Nicht zuletzt die Arbeit mit den Eltern spiele bei alldem eine große Rolle. Gleichzeitig seien gerade die meist schwerer zu erreichen, weniger zugänglich für die pädagogische Arbeit. Zum Ende des Gesprächs präsentiert Maike Schipke noch einen ganz wichtigen „Mitarbeiter“: den Plüschfrosch Quak-Quak, seit zwei Jahren im Lichtenauer Team. Manchmal litten Kinder darunter, dass die Leiterin am Wochenende nicht im Haus sei. Dann gebe sie den Frosch mit ins Zimmer. „Ich sage immer: Der erzählt mir am Montag, was am Wochenende passiert ist.“ Im Idealfall stifte das wieder: ein Gefühl von Sicherheit.