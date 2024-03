Neustadt/Pößneck/Ranis/Triptis. Ein Aufruf der Stadt Neustadt und eine Einladung zum Kennenlernen eines historischen Handelsweges

In Neustadt bereitet man einen öffentlichen Putztag vor

Nach mehrjähriger Pause soll in Neustadt in diesem Jahr wieder ein öffentlicher Frühjahrsputz stattfinden. In Regie der städtischen Verwaltung sollen am 20. April Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Firmen öffentliche Plätze, Gehwege, Spielplätze, Grünanlagen und touristische Infotafeln von Unrat befreien beziehungsweise reinigen. Die Stationen für die Putzaktion werden von der Stadt vorgegeben. So sind unter www.neustadtanderorla.de mehr als ein Dutzend Aktionsbereiche teilweise mit der noch notwendigen Helferzahl ausgewiesen. Ebendort kann man sich auch verbindlich anmelden. Neustädter Ortsteile legen teilweise selbstständig zu anderen Terminen einen Putztag in Regie der Ortsteilbürgermeister auf.

Wanderung auf dem Schustersteig

Zu einer Wanderung auf Teilen des historischen Schustersteiges durch die Uhlstädter Heide wird am Sonntag, 17. März, eingeladen. Die Tour an der Spitze mit der Natur- und Landschaftsführerin Roswitha Leber auf einer etwa acht Kilometer langen Strecke beginnt um 10 Uhr auf dem Herschdorfer Anger und endet ebendort gegen 14 Uhr. Es wird um eine Anmeldung unter Telefon 036734/22268 oder per Mail an leberr@t-online.de gebeten.

Baby- und Kinderkleiderbasar in Ranis

Zu einem Baby- und Kinderkleiderbasar wird am Mittwoch, 20. März, in die Raniser Kindertagesstätte Burgspatzen eingeladen. Nicht nur unter Bekleidung aller Art, sondern auch unter Spielsachen und anderen Dingen wird man stöbern können. Interessierte Eltern und Großeltern sind mit ihren Schützlingen in der Zeit zwischen 15 bis 18 Uhr willkommen. Die Großen können bei Kaffee und Kuchen verweilen, für die Kleinen wird eine Bastelstation eingerichtet.

Triptis in den „guten, alten Zeiten“

Im Triptiser Stadtmuseum Haus Schwandke sind zurzeit knapp 400 bisher noch nie gezeigte Fotos aus mehreren Jahrzehnten des Triptiser Hobbyfotografen Rudi Brömel (1921-1990) zu sehen. Die Sonderausstellung „Historisches Triptis“ ist bis einschließlich 16. Juni – außer an Ostern und Pfingsten – immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Sonderöffnungen für Gruppen können per Mail an kultur@triptis.de angefragt werden.

Noch nie gezeigte Fotos der Stadt Triptis und Umgebung sind vom 25. 02. bis zum 16.06.2024 immer sonntags von 14 bis 17 Uhr im Museum Haus Schwandke in Triptis zu sehen. © OTZ | Rudi Brömel / Sammlung der Stadt Triptis

Öffnungszeiten der Pößnecker Stadtbibliothek

Die Pößnecker Stadtbibliothek ist montags von 11 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr, freitags 11 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten kann Ausgeliehenes rund um die Uhr über den Medien-Rückgabekasten am Eingang der Stadtbibliothek zurückgegeben werden, ebenso ist die Onleihe über www.thuebibnet.de zeitlich uneingeschränkt möglich. Weitere Informationen können unter Telefon 03647/500320 oder per Mail an bibliothek@poessneck.de erfragt werden.

Sonderschau mit Feuerwehr-Oldtimern in Neustadt

Im Buteile-Park in Neustadt ist zurzeit die Sonderausstellung „Spezialanhänger (FwA) der Feuerwehr der DDR“ zu sehen. „Sie dokumentiert die Entwicklung dieser zweirädrigen, einachsigen Anhängerfahrzeuge, die sich auch für den Handzug eignen“, teilt der gastgebende Museumsverein Orlatal mit Sitz in Neustadt mit. Das Museum ist von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit zwischen 10 bis 14 Uhr geöffnet. Nähere Informationen können unter Telefon (036481) 849270 erfragt werden.

Wirtshaussingen in Bodelwitz

Die Line-Dancer des Bodelwitzer Sportvereines laden am Dienstag, 19. März, zum nächsten Wirtshaussingen in das Bodelwitzer Sportlerheim ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Versammlung der Jägerschaft Pößneck

Am Samstag, 16. März, findet im Saal der Gaststätte Grüner Baum in Bodelwitz die Jahreshauptversammlung der Jägerschaft Pößneck statt. Einlass ist ab 8.30 Uhr und Beginn um 9 Uhr, informiert die Vereinsvorsitzende Ilona Rahmelow.

Ostermarkt in Könitz

Am Samstag, 16. März, findet im Bergbau- und Heimatmuseum Könitz ein Ostermarkt statt. Gäste sind in der Zeit zwischen 13 bis 17 Uhr willkommen. „Lassen Sie sich bei Kaffee und hausgemachtem Kuchen auf den Frühling einstimmen oder gestalten Sie an den Ständen Ihr eigenes Unikat“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung.