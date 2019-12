Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

10-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Nöda im Landkreis Sömmerda ist ein 10-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei der Junge am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad eine Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung gefahren und wollte auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei sei er von einem Autofahrer übersehen worden, der auf der Hauptstraße gefahren kam. Der Junge wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt, so dass er in eine Klinik gebracht werden musste.