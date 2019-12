25. Berufs-Infobörse in Sömmerda findet im April statt

Das Landratsamt Sömmerda und die Stadtverwaltung Sömmerda laden am Mittwoch, 1. April 2020, von 17 bis 19 Uhr und am Donnerstag, 2. April 2020, von 9 bis 15 Uhr zum Berufs-Infoabend und zur Berufs-Infomesse Sömmerda (BIB) in die Unstruthalle in der Fichtestraße 23 ein. Die Veranstaltung feiert im kommenden Jahr Jubiläum – zum 25. Mal wird sie durchgeführt.

Ziel der Veranstalter und Organisatoren ist es, Unternehmen bei der Gewinnung von Auszubildenden zu unterstützen und Schülerinnen und Schülern der Region die Möglichkeit zu geben, sich umfassend über diverse Berufsbilder und Karrierechancen zu informieren. Parallel zur BIB findet der 6. Ausbildungsparcours statt. Die Aussteller laden Jugendliche ein, an ihren Ständen berufstypische Tätigkeiten vor Ort auszuprobieren und wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten für den jeweiligen Ausbildungsberuf kennenzulernen. Wie in den Vorjahren wird es wieder ein Parcours-Gewinnspiel geben. Interessierte Unternehmen, die sowohl an Börse und Abend teilnehmen wollen, können sich bis 31. Januar 2020 anmelden. Die Anmeldeformulare liegen an den Servicepunkten des Landratsamtes Sömmerda und der Stadtverwaltung Sömmerda bereit. Außerdem können die Dokumente auf www.landkreis-soemmerda.de unter der Rubrik „Wirtschaft“ abgerufen werden.