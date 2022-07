Der Mann habe am Montag in Walschleben einen Bewässerungsspeicher geprüft, als er mit dem Kopf auf einen Stein stürzte und kurzzeitig bewusstlos wurde. (Symbolbild)

35-Jähriger stirbt nach Arbeiten an Wasserpumpe in Walschleben

Walschleben Bei Arbeiten an einer Wasserpumpe ist ein Mann am Montag in Walschleben im Kreis Sömmerda gestürzt und in einen elektrischen Weidezaun geraten. Er erlag später seinen Verletzungen.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ist ein Mann nach Arbeiten in Walschleben gestorben. Der 35-Jährige hatte am Montag einen Bewässerungsspeicher geprüft. Dabei schlug er sich den Angaben zufolge den Kopf an einen Stein auf und verlor das Bewusstsein. Er sei, während er die Wasserpumpe noch berührte, in einen elektrischen Weidezaun gestürzt und hatte offenbar einen Stromschlag erlitten.

Am Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, wurde er tot aufgefunden.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.