50 Jahre Doppelleben

Anne Schmidt empfiehlt die Biografie von Olivia Jones.

Ich lese gern Bücher über ungewöhnliche Menschen, so auch über Olivia Jones, Deutschlands bekannteste Drag Queen. Olivia wurde 1969 als Oliver Knöbel im niedersächsischen Springe geboren. Schon früh begeisterte er sich für Travestie und Shows, zog 1989 nach Hamburg und absolvierte erste Auftritte im Schmidt Theater. 1997 hatte Oliver seinen internationalen Durchbruch als Drag Queen – er wurde in Miami zur „Miss Drag Queen of the World“ gekürt. Es folgten zahlreiche Fernsehverpflichtungen, unter anderem im Dschungelcamp bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ und damit steigende Popularität.

Heute betreibt Olivia Jones fünf Clubs auf Sankt Pauli. Beim Lesen ihres Buchs „Ungeschminkt“, welches sie gemeinsam mit Lena Obschinsky verfasst hat, lernte ich fasziniert ihr schrilles 50-jähriges Doppelleben kennen. Olivia führt als selbsternannte Bürgermeisterin der „Sündigen Meile“ mit viel Herzblut durch ihr Revier. Ab und zu kann man auch einige ihrer besten Freunde in ihren Bars treffen, so auch Udo Lindenberg und Wolfgang Kubicki. Olivia steht für Vielfalt und Toleranz. Sie hat eine klare politische Haltung und war Delegierte zur ersten Bundespräsidentenwahl von Frank-Walter Steinmeier. Das Lesen dieses Buchs war höchst unterhaltsam. Sankt Pauli und Olivia, ich komme bald mal vorbei.

Anne Schmidt leitet die Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda