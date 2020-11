Sie sind in der Stadtverwaltung bzw. im Betriebshof die Ansprechpartnerinnen für die Aktion „Bäume für Sömmerda“: Lena Kob, Julia Becker sowie Dagmar Becker (v. l.)

500 Euro reichen für einen neuen Baum in Sömmerda

Grüne Oasen können vieles bewirken: Sie verschönern das Stadtbild, sind gut fürs Klima, bieten Insekten, Vögeln und anderen Tieren Schutz, spenden Schatten, mindern Lärm und nicht zuletzt trägt Bewegung im Grünen auch zur Gesundheitsförderung bei.

Pflanze der Wahl auf einer speziellen Karte aussuchen

Kurz und knapp: Je grüner eine Stadt, desto höher ist die Lebensqualität. Über die in diesem Jahr seitens der Stadt gestartete Aktion „Bäume für Sömmerda“ haben Bürgerinnen und Bürger es in der Hand, ihren ganz persönlichen Beitrag für ein noch grüneres Sömmerda zu ­leisten.

Eine Reihe von Bäumen soll an verschiedenen Standorten in Sömmerda gepflanzt werden, auch in den Ortsteilen, informiert dazu die Stadtverwaltung. Gespendet werden sollen die Bäume von den Einwohnerinnen und Einwohnern.

Zu diesem Zweck gibt es eine Baumkarte, auf der sich jeder den Baum aussuchen kann, den er oder sie finanzieren möchte. Danach muss ein Spendenformular ausgefüllt und an die Stadtverwaltung geschickt werden.

Es gibt verschiedene Spendenmöglichkeiten. Für 500 Euro kann ein Baum gekauft, gepflanzt und drei Jahre lang gepflegt werden. Diese 500 Euro können auf einmal gespendet werden, oder kleinere Spenden für einen auf der Karte ausgewählten Baum werden zusammengefasst, bis 500 Euro erreicht sind. Der Mindestbetrag für eine Spende sind 50 Euro.

„Als Baum-Spenderinnen und -Spender tragen die Einwohner nicht nur zu einem grünen und lebenswerten Sömmerda bei“, erklärt Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) zu der Aktion.

Ein bleibender Beitrag für mehr Lebensqualität

Er fährt fort: „Sie schaffen zugleich etwas Bleibendes, von dem auch die nächsten Generationen – die Kinder und Enkel – noch etwas haben.“

Sömmerda habe sicher bereits eine nicht unerhebliche Größe an Stadtgrün zu bieten. „Doch beispielsweise die trockeneren Sommer machen unseren Bäumen zu schaffen. Einigen so extrem, dass sie nicht mehr lange leben werden. Auch das ist ein Grund für uns als Stadt, hier anzusetzen“, sagt Hauboldt. Mit einer neuen und klimaresistenteren Baumgeneration wolle die Stadtverwaltung Sömmerda mit Unterstützung ihrer Bürgerinnen und Bürger nicht allein für Ersatz sorgen, sondern darüber hinaus mit mehr Grün in deren Heimatstadt einen Beitrag für die Umwelt und mehr Lebensqualität leisten.

„Bitte beteiligen Sie sich aktiv und machen Sie mit“, wendet sich der Bürgermeister an die Sömmerdaerinnen und Sömmerdaer und wirbt um Beteiligung an der Spendenaktion für mehr Baumgrün in der Stadt.

Alle Informationen und das Spendenformular gibt es auf der städtischen Internetseite unter: www.soemmerda.de/leben-wohnen/leben-in-soemmerda/wohnen-in-soemmerda/naturund-baumschutz