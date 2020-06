Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

57-Jährige aus Straußfurt vermisst – Sie ist mit violettem T5 unterwegs

Seit Montag wird die 57-jährige Jana Müller-Meinke aus Straußfurt vermisst.

Wie die Polizei mitteilt, hat sie in den Nachmittagstunden das Wohnhaus in Richtung Sömmerda verlassen. Gegen 17.15 Uhr wurde Jana Müller-Meinke in Sömmerda an der Tongrube gesehen und seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Intensive Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu ihrem Auffinden.

Die Vermisste ist 168 Zentimeter groß,

ca. 75 Kilo schwer,

hat lange blonde Haare und ist Brillenträgerin.

Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Sie ist unterwegs mit einem violettfarbenen VW T5 Multivan mit dem Kennzeichen SöM-MM 179.

Die Polizeiinspektion Sömmerda bittet dringend um Hinweise. Wer Frau Jana Müller-Meinke seit Montag gesehen hat oder Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.