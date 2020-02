680 Kinder aus dem Landkreis Sömmerda werden vor Schulbeginn untersucht

Ein bisschen aufgeregt ist die kleine Tessa schon, als sie gemeinsam mit ihren Eltern ins Untersuchungszimmer gerufen wird. Denn für die Sechsjährige geht es ab Sommer in die Schule. Um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, wird sie deswegen im Landratsamt Sömmerda untersucht.

Dieses Prozedere müssen alle 680 Schulanfänger in diesem Jahr über sich ergehen lassen. Seit Anfang Januar laufen die sogenannten Schuleingangsuntersuchungen. Geprüft werden unter anderem Seh- und Hörvermögen, Körpergröße und Gewicht, Motorik und Sprache. Auch der Impfstatus wird geprüft – Die Masernimpfung ist ab dem 1. März Pflicht – und auch ein Zahnarzt informiert und berät zur richtigen Zahnpflege.

Die Tests zur Überprüfung der Augen-Hand-Koordination sind für Tessa kein Problem. Sie malt auf Anweisung von Antje Kahl, Mitarbeiterin im jugendärztlichen Dienst, einen Menschen und zeichnet die fehlenden Felder eines Drachen nach. Auch beim Hörtest kann Tessa sofort erhören, auf welchem Ohr die Kopfhörer einen Ton abspielen. Sie ist dabei voll konzentriert.

Das sind heutzutage allerdings nicht mehr alle Kinder, sagt Schulärztin Regine Hoyer. „Immer mehr haben eine gewisse Unruhe in sich.“ Das liege unter anderem an den vielen Reizen, die tagtäglich auf die Kleinen einströmen – und die werden immer mehr.

Mit dieser Reizüberflutung stehen sich einige Kinder selbst im Weg, so Hoyer. Viele können eine ausgesprochene Aufgabe häufig nicht richtig aufnehmen oder das Gesagte nicht anwenden, weil sie sich nicht richtig konzentrieren. „Sie müssen lernen, sich zu fokussieren“, sagt die Ärztin. Zum Beispiel durch Bildergeschichten, die in die richtige Reihenfolge gebracht und dann erzählt werden sollen, findet Regine Hoyer schnell heraus, ob ein Kind Schwierigkeiten mit der Konzentration hat.

Antje Kahl lässt Tessa zur Prüfung der Augen-Hand-Koordination und Feinmotorik Formen nachzeichnen und ergänzen. Foto: Jens König

Damit Kinder die heutige reizstarke Welt verarbeiten können, brauchen sie ausreichend Zeit, in der sie zur Ruhe kommen können. Und ganz wichtig: „Rein über das Gehörte entstehen bei Kindern keine Denkprozesse. Sie müssen darüber reden, um sich damit auseinandersetzen zu können.“

Zu Hause und im Kindergarten helfen zum Beispiel Bilderbücher, das Konzentrieren zu üben, sagt Regine Hoyer. Dabei gehe es nicht nur ums Vorlesen. „Die Kinder sollen dabei interagieren, mit einbezogen werden.“

Auch durch Frühförderung können solche Probleme angegangen werden. „Die Kinder können dadurch in ihrer Entwicklung optimal unterstützt werden.“ Auch die Schuleingangsuntersuchung dient vor allem dazu, Tipps zu geben, wie das ein oder andere Defizit noch ausgeglichen werden kann. Von den insgesamt 680 Kindern, die in diesem Jahr eingeschult werden, bekommen bereits 84 Frühförderung. Das bekommen diejenigen, deren Entwicklung vom Kinderarzt als mindestens sechs Monate verzögert eingeschätzt wird. Die Gründe dafür sind sehr individuell, sagt die Schulärztin.

Bereits die Erzieher im Kindergarten geben Hinweise, wenn etwas nicht stimmt. „Damit die Kinder so gut vorbereitet wie möglich in die Schule kommen“, so Regine Hoyer. Dabei spielen auch die Sinne eine Rolle. Einige Kinder bekommen demnach Seh- oder Hörförderung.

Dass Kinder nochmal zurückgestellt werden, sie also noch ein Jahr auf den Schuleintritt warten müssen, passiere eher selten, berichtet Hoyer. Und wenn, dann liegen dafür vorrangig medizinische Gründe vor.

Für jedes Problem gebe es immer eine Lösung, sagt die Schulärztin. Für den Ansatz müsse man allerdings die Eltern erreichen. „Ohne die Eltern im Boot geht nichts.“ Die meisten seien aber aufgeschlossen und nehmen die Tipps der medizinischen Mitarbeiter gerne an.

Als für Tessa mit ihren Untersuchungen fertig ist, ist sie ziemlich geschafft. Von Aufregung ist nichts mehr zu sehen. Jetzt, da sie auch eine positive Empfehlung vom Gesundheitsamt hat, kann sie es kaum noch abwarten, bis die Schule endlich los geht. Und wie schon der künstlerische Teil der Tests gezeigt hat, freut sie sich am meisten auf den Kunstunterricht.