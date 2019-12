Am Leubinger Fürstenhügel entsteht eine Tank- und Rastanlage.

A71: Bei Leubingen Baumaschine für 20.000 Euro geklaut

An der Autobahn 71 ließen Unbekannte von einer Baustelle einen Anhänger mit einem verbauten Kompressor mitgehen. Der oder die Täter gelangten in den Baustellenbereich auf dem Parkplatz Leubinger Fürstenhügel. Die Tatzeit grenzt die Autobahnpolizei auf einen Zeitraum Sonntag (1. Dezember) 13 Uhr bis Montag (2. Dezember) 7.15 Uhr ein. An dem gestohlenen Starrdeichselanhänger, auf dem der Kompressor aufgebaut war, befand sich ein grünes Kennzeichen EF-AD 396. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf rund 20.000 Euro.