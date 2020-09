„Nein, wir sind nicht von hier. Wir wären es aber gern.“ Das in der Antwort auf die Herkunftsfrage mitschwingende Bedauern ist echt. Die Trillhases aus Erfurt suchen seit Jahren ein Häuschen im Umland der Landeshauptstadt, bevorzugt in Andisleben. Es hat noch nicht geklappt. Samstag machten sie einen Wochenendausflug in Familie in den Sehnsuchtsort. Es war höchstens nebenbei eine Immobilienschau. Die Trillhases hatten 270 Kilo Äpfel unter anderem auch von Freunden „im Gepäck“ und steuerten die mobile Mostpresse der ObstNatur UG der Grünen Liga Thüringen an. Hardy Rößler, Detlef Müller und ihre Mitarbeiter trugen Sorge, dass beim Pressen, Abfüllen und verpacken alles klappte. Auf 130 Liter ihres eigenen Apfelsafts freuten sich die Trillhases. Die Wartezeit zu überbrücken, half ihnen ein Pläuschchen an und auf der Mauer gegenüber vom Dorfgemeinschaftshaus. Kathrin Kluger und Jessika Bärwolf sorgten derweil dafür, dass die auf ihren Most Wartenden nicht Hunger oder Durst leiden mussten. Sie boten Kaffee und von den Müttern ihrer Elterninitiative gebackenen Kuchen an. Apfelschorle und Saft gab es auch. Experte Hardy Rößler schätzt das Apfeljahr als eher unterdurchschnittlich ein. „Im Vergleich vielleicht zwei Drittel. Wir haben deshalb auch weniger Termine“, sagt er. Die würden aber gut angenommen. Auch der am Samstag in Andisleben. Kathrin Kluger dagegen blickt auf eine gute Ernte zurück. Nach vereinzelten Äpfeln an ihren drei Bäumen im Vorjahr, hat sie nun 70 Kilo pflücken können – und natürlich auch Saft daraus pressen lassen. Sie freut sich, dass sie irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, die fahrende Saftpresse einzuladen. „Es kommen immer auch viele Kinder mit ihren Großeltern und können sehen, wie aus dem Obst das wird, was daheim aus dem Karton kommt.“ Die mobile Mosterei steuert demnächst u.a. Mittelhausen (Globus, 23.9.), Linderbach (Globus, 24.9.), das Forsthaus Willrode (27.9.) oder Pfiffelbach (17.10.).