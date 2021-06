Abfahrt Kölleda zeitweise gesperrt

An der Anschlussstelle Kölleda kommt es am 29. Juni zu Einschränkungen.

Kölleda. Vorbereitungsarbeiten für mehrere Großraum- und Schwertransporte sind der Grund.

An der Autobahn 71 ist in Richtung Schweinfurt die Ausfahrt der Anschlussstelle Kölleda am Dienstag, 29. Juni, 9 bis 16 Uhr, wegen Vorbereitungen für mehrere Großraum- und Schwertransporte gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die Umleitung erfolgt demnach über Sömmerda-Ost und die Richtungsfahrbahn Sangerhausen zurück zur Anschlussstelle Kölleda. Fahrer, die an der Anschlussstelle Kölleda auffahren wollen, werden aufgrund der Umbaumaßnahmen über die gesperrte Ausfahrt auf die Autobahn geleitet.