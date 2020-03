Abschiednehmen ist derzeit auch in Weißensee nur noch im kleinen Kreis möglich

Corona verändert nicht nur das Leben, der Virus hat auch Einfluss auf die Bestattungskultur. Beerdigungen nur noch im kleinen Kreis stattfinden. „Nur Verwandte ersten und zweiten Grades dürfen teilnehmen“, erklärt Thomas Kriese, Geschäftsführer des gleichnamigen Bestattungshauses in Weißensee. Die Schwiegertochter, der Schwiegersohn oder die Ehepartner der Enkel Verstorbener sind damit außen vor. „Dies trauernden Familien beizubringen, ist schwierig. Schließlich verbinden sich mit dem letzten Weg des Verstorbenen oft ganz andere Wünsche und Vorstellungen“, sagt er.

Vorgeschrieben ist auch, dass Trauerfeiern derzeit nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien stattfinden dürfen. „Bei den derzeitigen Temperaturen ist das für ältere Bürger nicht hilfreich“, wirft Udo Kriese ein weiteres Problem auf. Er und seine Frau Dagmar hatten das Unternehmen am 1. Februar 1992 gegründet. 2005 übernahm Sohn Thomas die Geschäftsführung. Der heute 73-jährige Udo Kriese ist aber immer noch zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird.

Ebenso schwierig ist, dass das Gros der Angehörigen ältere Menschen sind, die der Corona-Risikogruppe angehören. „Kontakte in Form von Händeschütteln, Umarmungen und dergleichen mehr, sind bei Trauerfeiern aber vorhanden“, sagt Thomas Kriese.

Im Unternehmen sind etwa ein Drittel, der für diesen Zeitraum anberaumten Trauerfeiern auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. „Die anderen nehmen die Einschränkungen in Kauf“, so der 42-Jährige. „In schriftlichen Unterweisungen werden die Angehörigen aufgeklärt, dass sie als Veranstalter der Trauerfeier auftreten und damit auch Sorge dafür tragen müssen, dass die rechtlichen Dinge eingehalten werden", erklärt er. Kein Problem sei es für das Unternehmen, eine Urnenbestattung zu verschieben. In Thüringen sei die Beisetzung bis zu sechs Monate nach der Einäscherung möglich. Das Weißenseer Bestattungshaus verfüge über die notwendigen Lagerkapazitäten für die Urnen. Doch auch Erdbestattungen fänden derzeit statt. Hier gebe es eine Bestattungsfrist von zehn Tagen.

Kein Geheimnis macht Udo Kriese daraus, dass die derzeitige Situation für Bestattungsunternehmen schwierig ist. Eine offiziell verhängte Ausgangssperre wäre für ihn dagegen eine eindeutige Lösung, die Klarheit schafft. „Dann wären Trauerfeiern untersagt. Doch die Politik setzt auf die Vernunft der Menschen. Leider ist die nicht überall vorhanden“, sagt er. Kritik üben Vater und Sohn auch wegen mangelnder Informationen von Seiten der Ämter, wie mit Corona-Verstorbenen verfahren werden muss. Noch gibt es so einen Fall nicht, doch das Unternehmen will vorbereitet sein.

„Als es vor Jahren die Schweinegrippe gab, war schnell klar, welche Abläufe notwendig sind. Jetzt aber herrscht Schweigen im Walde“, sagt Thomas Kriese. Beide wünschten sich Informationen durch die Gesundheitsbehörde. Wie lange sich der Erreger auf einem Wirt hält, der verstorben ist, ist eine Frage, für die sie eine Antwort suchen. „Alles, was wir wissen, wissen wir aus dem Fernsehen“, sagt der Unternehmer. Schon Anfang Februar habe sich das Unternehmen mit Desinfektionsmittel und Schutzkleidung eingedeckt. „Ob das reicht, weiß keiner“, fügt Udo Kriese an.

Für die 14 Mitarbeiter hat das Unternehmen Kurzarbeit beantragt und reagiert damit auf den Rückgang von Aufträgen. Dennoch ist die Hoffnung groß, alle Beschäftigten halten zu können. Gutes Personal zu finden, sei im Bestattungswesen mit einer sechs Tage Woche und Bereitschaftsdiensten nicht einfach. Einfühlungsvermögen sowie ein angemessenes Auftreten auch außerhalb der Arbeitszeit seien ebenso wichtig.

Udo Kriese spricht von einer guten Mannschaft. „Jeder, der hier arbeitet, macht den Job nicht nur, um Geld zu verdienen. Wir arbeiten mit Menschen, auch wenn sie verstorben sind, und helfen Angehörigen in einer schweren Zeit alles zu regeln.“ Nicht bereut habe der ursprünglich gelernte Werkzeugdreher, der bereits zu DDR-Zeiten im Friedhofswesen tätig war, den Schritt in die Selbstständigkeit. „Es war die richtige Entscheidung, auch wenn er damals mit viel Angst und Unsicherheit verbunden war.“ Froh ist Udo Kriese, dass sein Sohn, das war er mit seiner Frau aufgebaut hat, weiterführt.