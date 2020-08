Baron James hält derzeit noch im Tierheim am Wasserweg Hof, wünscht sich aber seinen persönlichen Brexit von dort.

Sömmerda. Eine blaublütige altenglische Bulldogge würde das Sömmerdaer Tierheim am Wasserweg gern an Adelsexperten abgeben.

Adlige Wasserratte

Heute meldet sich das Tierheim am Wasserweg mit seinem Baron James zu Wort. James wird im September 5 Jahre und ist eine Altenglische Bulldogge. Er wurde aus Mangel an Zeit im Tierheim abgegeben. Er ist temperamentvoll, gelehrig und auch verspielt. Die neuen Besitzer sollten unbedingt Haus und Grundstück besitzen, denn es ist immer wünschenswert, wenn man jederzeit die Tür öffnen kann und der Hund kann nach Belieben rein und raus. Er hat auch gelernt, sich selbst zu beschäftigen. Das ersetzt aber nicht Frauchen oder Herrchen, mit denen das Spielen doch viel mehr Spaß macht. Eine richtige Wasserratte ist er auch, da vergisst er alles um sich herum. James liebt es, im Haus zu schlafen. Er war bisher Wohnungshund und sollte es auch bleiben. Die neuen Besitzer sollten viel Zeit für ihn haben und auch Hundeerfahrung besitzen, dann werden sie auch mit der Zuneigung des Hundes belohnt. Wenn James Ihr Herz erobert hat, melden sie sich bitte im Tierheim am Wasserweg, hier wartet ein ganz toller Hund auf Familienanschluss. Er ist sogar adlig.

