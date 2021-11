Alperstedt. 24 Stationen laden in Alperstedt zu einem vorweihnachtlichen Spaziergang ein.

An 24 Stationen im Ort wird in Alperstedt von Mittwoch, 1. Dezember, an die Weihnachtsgeschichte erzählt. Auf Privatinitiative geht dieser Adventskalender zum Spazierengehen zurück, dessen letzte Station und 24. Kalendertürchen die Kirche im Ort ist. Im Unterschied zum üblichen Adventskalender sind in dem der Gemeinde Alperstedt alle „Kalendertürchen“ schon ab 1. Dezember sichtbar. fk