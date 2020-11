Aktuell gesperrte Straßen im Landkreis Sömmerda

B 86 zwischen Kindelbrück und Kannawurf bis zum 23.12.2020 Baustellenausfahrt für Sanierung Radweg

L 1054 Schloßvippach, Knoten L 1054/K 515 2.-6.11.2020 Umbau der Ampelsteuerung

K 16 außerhalb der Ortschaft zwischen Walschleben – Riethnordhausen bis 30. November 2020 für Straßenbauarbeiten Vollsperrung mit Umleitung Walschleben – Andisleben – Gebesee – Haßleben – Riethnordhausen und in Gegenrichtung; Walschleben – Elxleben – Kühnhausen – Mittelhausen – Nöda – Riethnordhausen und in Gegenrichtung

K 12 Bahnbrücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn wegen Brückenschäden gesperrt für Fahrzeuge über 24 Tonnen, auf 3 Meter verengte Fahrbahn

B 176 Sömmerda, Weißenseer Straße, bis 30. Juni 2021 Baustellenausfahrt

B 4 in Gebesee, Erfurter Straße (Westseite von Herbslebener Weg bis Netto-Markt in Fahrtrichtung Erfurt) für Tief- und Straßenbau bis 31. Dezember 2020 Vollsperrung in Richtung Erfurt ab Abzweig L 2165 nach Schwerstedt mit Umleitung von Straußfurt über B4 – L 3176 Schwerstedt – Ballhausen – Bad Tennstedt – L 1027 – Herbsleben – Döllstedt – B 176 – Dachwig – Andislebener Kreuz – B 4

B 176 zwischen Frohndorf und Kölleda, bis 30. November 2020 Baustellenausfahrt

L 1054 zwischen Ortsausgang Sömmerda und AS Sömmerda-Süd der A 71, bis 31. Dezember 2020 Baustellenausfahrten

B 176 zwischen Sömmerda und Abzweig Weißensee, bis 31. Dezember 2020 Baustellenausfahrt

L 2142 in Haßleben, Lange Straße 78 bis Sandwurf 27b, bis 20. November 2020 halbseitige Straßensperrung und Sperrung Gehweg für Neubau Gasleitung

K 2 Guthmannshausen, Hauptstraße, bis 31. Dezember, Verkehrsraumeinschränkungen an der Brücke über die Lossa. Schutzeinrichtung für das nach einem Unfall defekte Brückengeländer.

Alle Kreisstraßen außer- und innerorts bis 26. November 2020 Verkehrseinschränkungen für Fahrbahnmarkierungsarbeiten.

B 4 zwischen Auffahrt Elxleben und Ausfahrt Kühnhausen sowie in der Gegenrichtung bis 31. Dezember 2020 maximal 80 km/h im Erdfallgebiet.



Quelle: Landratsamt Sömmerda

mit Stand 5. November 2020