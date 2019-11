Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelle Sperrungen im Landkreis

B 4 zwischen der Auffahrt Elxleben und der Ausfahrt Kühnhausen und in der Gegenrichtung bis 31.12.2019 maximal 80 km/h im Erdfallgebiet

K16 Walschleben – Riethnordhausen bis 31.5.2020 Vollsperrung wegen Straßenbaues. Umleitung: Walschleben – Andisleben – Gebesee – Haßleben – Riethnordhausen bzw. Walschleben – Elxleben – Kühnhausen – Mittelhausen – Nöda – Riethnordhausen

K12 Brücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn Sperrung für Fahrzeuge über 24 Tonnen Gesamtmasse wegen Brückenschäden

L1054 in Schloßvippach, Weimarische Straße, vom 6. bis 20.12.2019 Baustellenausfahrt

L 1057 zwischen Buttstädt und Hardisleben bis 31.12.2019 Baustellenausfahrt

B 86 Weißensee, Straußfurter Straße 1, bis 30.4.2020 Baustellenausfahrt

B 86 Straußfurter Straße, Zufahrt ehemaliges Tanklager Weißensee, bis 28.2.2020 Baustellenausfahrt

B 176 Radweg Tunzenhausen bis Ortseingang Sömmerda bis 20.12.2019 Baustellenausfahrten mit Geschwindigkeitsreduzierung – Radfahrer auf der Fahrbahn; halbseitige Sperrung mit Ampelregelung

K16 Walschleben, Bahnhofstraße, ca. 200 Meter vor und hinter der Gerabrücke, bis 30.3.2020 Baustellenausfahrt

L 2141 freie Strecke zwischen

Schloßvippach und Großrudestedt hinter der Brücke über die A 71 bis 27.3.2020 Baustellenausfahrt

B4 Bahnübergang bei km 0,942 zwischen Straußfurt und Greußen bis 31.12.2019 Fahrbahneinengung

in Buttstädt (Samuel-Schröter-Straße/Loh-Straße) bis 10. Dezember halbseitige Sperrung mit Ampelregelung sowie Vollsperrung einiger Nebenstraßen für Oberflächensanierung

L 2133 in Weißensee (Scherndorfer Straße zwischen Sömmerdaer Straße und Hetzboldstraße) ab 2.12. und bis 19.12. Vollsperrung mit Umleitung über Sömmerdaer Straße, Bahnhofstraße, Langer Damm, Triftstraße, Hetzboldstraße und Scherndrorfer Straße sowie umgekehrt wegen Straßenbauarbeiten

Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten und Fahrbahnmarkierungsarbeiten auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu rechnen.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert.

Quelle: Landratsamt, 27.11.2019 www.landkreis-soemmerda.de