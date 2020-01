Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelle Straßensperrungen im Landkreis Sömmerda

Über gesperrte Straßen und Verkehrsbehinderungen im Landkreis Sömmerda informiert die Straßenverkehrsbehörde:



B 4 zwischen der Auffahrt Elxleben und der Ausfahrt Kühnhausen und in der Gegenrichtung bis 31.12.2020 maximal 80 km/h im Erdfallgebiet;

K 16 außerhalb der Ortschaft Walschleben/Riethnordhausen bis 31.05.2020 Vollsperrung für Straßenbau. Umleitung: Walschleben – Andisleben – Gebesee – Haßleben – Riethnordhausen und in Gegenrichtung Walschleben – Elxleben – Kühnhausen – Mittelhausen – Nöda – Riethnordhausen und in Gegenrichtung;

K 12 Brücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn gesperrt für Fahrzeuge über 24 Tonnen Gesamt-masse; Fahrbahneinengung auf 3 Meter (Fahrbahnmitte) wegen Brückenschäden;

B 86 in Weißensee, Straußfurter Straße 1 bis 30.04.2020 Baustellenausfahrt;

B 86 Straußfurter Straße, Zufahrt ehemaliges Tanklager Weißensee bis 28.02.2020 Baustellenausfahrt;

B 176 Radweg Tunzenhausen bis Ortseingang Sömmerda bis 31.01.2020 Baustellenausfahrten mit Geschwindigkeitsreduzierung, halbseitige Sperrung mit Ampelregelung; Achtung Autofahrer: Radfahrer auf der Fahrbahn; Radweg gesperrt;

K 16 in Walschleben, Bahnhofstraße, ca. 200 Meter vor und hinter der Gerabrücke bis 31.03.2020 Baustellenausfahrt;

L 2141 freie Strecke zwischen Schloßvippach und Großrudestedt hinter der Brücke über die A 71 bis 27.03.2020 Baustellenausfahrt;

B 176 zwischen Frohndorf und Kreisverkehr in Richtung Kölleda bis 31.01.2020 Baustellenausfahrt;

B 176/L 1058 zwischen Abzweig L 1058 und Frohndorf sowie auf der L 1058 zwischen Abzweig B 176 bis Kreuzung Orlishausen bis 30.06.2020 Baustellenausfahrten;

K 11 in Großrudestedt (Bahnhofstraße, Fußgängerüberweg) bis 10.01.2020 Verkehrsraumeinschränkung wegen Modernisierungsarbeiten (Beleuchtung);

L 1054 in Weißensee (Sömmerdaer Straße gegenüber der Nummern 30 und 32) bis zum 30.05.2020 Baustellenausfahrt wegen Erschließung des Wohngebietes.