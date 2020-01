Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelle Straßensperrungen im Landkreis Sömmerda

Über gesperrte Straßen und Verkehrsbehinderungen im Landkreis Sömmerda informiert die Straßenverkehrsbehörde:



B 4 zwischen der Auffahrt Elxleben und der Ausfahrt Kühnhausen und in der Gegenrichtung bis 31. Dezember 2020 maximal 80 km/h im Erdfallgebiet;

K 16 außerhalb der Ortschaft Walschleben/Riethnordhausen bis 31. Mai 2020 Vollsperrung für Straßenbau. Umleitung: Walschleben – Andisleben – Gebesee – Haßleben – Riethnordhausen und in Gegenrichtung Walschleben – Elxleben – Kühnhausen – Mittelhausen – Nöda – Riethnordhausen und in Gegenrichtung;

K 12 Brücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn gesperrt für Fahrzeuge über 24 Tonnen Gesamtmasse; Fahrbahneinengung auf drei Meter (Fahrbahnmitte) wegen Brückenschäden;

B 86 in Weißensee, Straußfurter Straße 1 bis 30. April 2020 Baustellenausfahrt;

B 86 Straußfurter Straße, Zufahrt ehemaliges Tanklager Weißensee bis 28. Februar 2020 Baustellenausfahrt, Baustofftransporte;

B 176 Radweg Tunzenhausen

bis Ortseingang Sömmerda bis 31. März 2020, Baustellenausfahrten mit Geschwindigkeitsreduzierung, halbseitige Sperrung mit Ampelregelung; Achtung Autofahrer: Radfahrer auf der Fahrbahn; Radweg gesperrt;

K 16 in Walschleben, Bahnhofstraße, circa 200 Meter vor und hinter der Gerabrücke bis 31.0 März 2020 Baustellenausfahrt;

L 2141 freie Strecke zwischen Schloßvippach und Großrudestedt hinter der Brücke über die Autobahn 71, bis 27. März 2020 Baustellenausfahrt;

B 176/L 1058 zwischen Abzweig L 1058 und Frohndorf sowie auf der L 1058 zwischen Abzweig B 176 bis Kreuzung Orlishausen bis 30. Juni 2020 Baustellenausfahrten;

L 1054 in Weißensee (Sömmerdaer Straße gegenüber der Nummern 30 und 32) bis zum 30. Mai 2020 Baustellenausfahrt wegen Erschließung des Wohngebietes;

B 176 außerhalb der Ortschaft, Andislebener Kreuz in Richtung Dachwig (Brücke über den Steingraben) ab 20. Januar 2020 bis 30. Juni 2020, Vollsperrung, Änderung der Verkehrsführung, zweispurige örtliche Umfahrung, Ersatzneubau der Brücke über den Steingraben.

Aktuelle Straßensperrungen sind auch im Internet zu finden unter: www.landkreis-soemmerda.de