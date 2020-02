Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelle Straßensperrungen im Landkreis Sömmerda

B 86 Weißensee, Straußfurter Straße und Dr. Karl-Heinz-Muhr-Straße, halbseitige Sperrung vom 17.2. bis 13.3.2020 für Montagegruben in Gehweg und Straßenrand

B 176 und B 85 Kölleda, Bundes- und weitere Gemeindestraßen, 23.2.2020, 11-14 Uhr, Vollsperrung für Faschingsumzug

L 2142 Haßleben, Land-, Kreis- und weitere Gemeindestraßen, 23.2.2020, 10-12 Uhr, Vollsperrung für Faschingsumzug

B 86 Günstedt, Bundes-, Kreis- und weitere Gemeindestraßen, 23.2.2020, 8-13.30 Uhr, Vollsperrung für Faschingsumzug

B 4 Gebesee, Bundes-, Kreis- und Gemeindestraßen am 23.2.2020, 13-13.30 Uhr, Vollsperrung Karnevalsumzug

Vogelsberg Gemeindestraßen, 24.2.2020, 15-17 Uhr, Vollsperrung Rosenmontagsumzug

K 16 Walschleben – Riethnordhausen bis 31. Mai 2020 Vollsperrung für Straßenbau mit Umleitung

K 12 Brücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn gesperrt für Fahrzeuge über 24 Tonnen Gesamtmasse; Fahrbahneinengung

B 86 Weißensee, Straußfurter Str., bis 30. April Baustellenausfahrt

B 86 Straußfurter Straße, Zufahrt ehemaliges Tanklager Weißensee bis 30. April 2020 Baustellenausfahrt, Baustofftransporte

B 176 Radweg Tunzenhausen bis Ortseingang Sömmerda bis 31. März Baustellenausfahrten mit Geschwindigkeitsreduzierung, Radfahrer auf der Straße

B 176 zwischen Frohndorf und Kreisverkehr in Richtung Kölleda bis 15. März Baustellenausfahrt;

K 16 in Walschleben, Bahnhofstraße, vor und hinter der Gerabrücke bis 31. März Baustellenausfahrt

L 2141 zwischen Schloßvippach und Großrudestedt hinter der Brücke über die Autobahn 71, bis 27. März 2020 Baustellenausfahrt

B 176/L 1058 zwischen Abzweig

L 1058 und Frohndorf sowie auf der L 1058 zwischen Abzweig

B 176 bis Kreuzung Orlishausen bis 30. Juni Baustellenausfahrten

L 1054 Weißensee Sömmerdaer Straße bis 30. Mai Baustellenausfahrt

B 176 Andislebener Kreuz in Richtung Dachwig bis 30. Juni 2020 Vollsperrung; zweispurige örtliche Umfahrung

L 1054 Schloßvippach Weimarische Straße, halbseitige Sperrung bis 5. März wegen Anlieferung von Fertighausteilen

L 1054/L 2133 zwischen Weißensee und Leubingen bis 10. Juli Baustellenausfahrt und mögliche halbseitige Sperrung

B4 Gebesee Erfurter Straße halbseitige Sperrung mit Sicherungsfahrzeug wegen Baumfällungen.