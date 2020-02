Allianz hat schon 2021 im Blick

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Allianz „Thüringer Becken“, zu dem Buttstädt, Kindelbrück, Sömmerda und Straußfurt gehören, hat zur Erstellung eines Kalenders für 2021 beraten. Dessen Grundlage sollen Zeichnungen mit Motiven aus den Mitgliedskommunen sein. Die Bilder liefern Architekten, die schon immer Freude am Zeichnen haben. Das war bereits bei den Aquarellen für den Zweckverbandskalender 2018 so. Die Autoren arbeiten komplett ehrenamtlich zu Gunsten der Stiftung Lebensgemeinschaft Wickersdorf, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe und anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Seit 1993 werden dort Angebote für Menschen mit Behinderungen und speziell auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Leben/Freizeit vorgehalten. Am Dienstag (25. Februar) fand das erste Gespräch mit den Autoren statt. Sie werden in den kommenden Monaten in den Mitgliedskommunen unterwegs sein, Motive auswählen und malen. Hergestellt und gedruckt wird der Kalender von der Firma Wolf & Gäng aus Sömmerda. Er soll bis November 2020 fertig sein und von den Kommunen für einen sozialen Zweck veräußert werden.