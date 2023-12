Am Wochenende fallen in der Region Sömmerda Züge in Abend- und Nachtstunden aus

Betroffen sind zwei Linien, Grund ist ein nicht besetztes Stellwerk.

Am bevorstehenden Wochenende entfallen wegen eines nicht besetzten Stellwerks des Schienennetzbetreibers DB Netz AG in den Abend- und Nachtstunden alle Züge zwischen Artern und Sangerhausen, teilte das Verkehrsunternehmen Abellio mit. Das Stellwerk werde in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember von 23 bis 6 Uhr, in der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember von 18 Uhr bis 6 Uhr und in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember von 18 Uhr bis 5 Uhr nicht besetzt. In diesen Zeiträumen könnten keine Züge auf dem Streckenabschnitt verkehren.

Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet

Betroffen sind den Angaben zufolge die Züge der Regionalexpress-Linie RE 10 Erfurt – Sangerhausen – Magdeburg und der Regionalbahnlinie RB 59 Erfurt – Sangerhausen. Die Züge dieser Linien entfallen in diesen Zeiträumen zwischen Artern und Sangerhausen, einzelne Fahrten auch auf der gesamten Strecke zwischen Erfurt und Sangerhausen. Die Strecke Erfurt – Sangerhausen führt im Landkreis Sömmerda über Großrudestedt, Sömmerda, Leubingen und Griefstedt

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet, kündigt Abellio an. Reisende werden gebeten, sich unbedingt vorab über ihre Verbindungen zu informieren.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass ohne die vom Netzbetreiber DB Netz AG zu stellenden Fahrdienstleiter die Züge von Abellio in diesen Zeiträumen auf diesem Streckenabschnitt nicht verkehren dürfen.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf https://www.abellio.de/verkehr-aktuell. Infos zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46. Fahrgäste haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich in der INSA-Fahrplanauskunft sowie der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.