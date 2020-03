Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Andachten online aufgezeichnet

Auch an diesem Wochenende wurden keine Gottesdienste gefeiert. In Zeiten der Corona-Pandemie sei es erforderlich, andere Formen von Gemeindeleben zu praktizieren, um zu Gebet und Gespräch zusammenzufinden, so Pfarrerin Juliane Baumann von der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda. Sie erklärt, wie dies bis auf Weiteres geschehe: „Solange, wie wir uns nicht sonntags in unseren Kirchen zum Gottesdienst versammeln können, zeichnen unsere Pfarrerinnen Juliane Baumann, Inga Mergner und Kantorin Christine Cremer Online-Andachten auf, die Sie auf unser Internetseite abrufen können: www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de/kirchenkreis/pfarrbereich-soemmerda.“

Zu den Gottesdienstzeiten werden wie gewohnt die Glocken läuten, die Kirchentüren offen, und Pfarrer als Ansprechpartner vor Ort sein. Des weiteren werden in Sömmerda und den sich beteiligenden Ortsteilen um 19.30 Uhr (außer Karfreitag und Karsamstag) die Glocken läuten – als Zeichen der Solidarität und als Einladung zum Gebet für die vom Coronavirus betroffenen Menschen weltweit. Alle seien eingeladen, zu dieser Zeit eine Kerze der Hoffnung ins Fenster zu stellen.

Für Seelsorge und Gespräch stehen die Pfarrerinnen telefonisch und per Email zur Verfügung. Die Türen des Pfarrhauses am Marktplatz 5 sind verschlossen. Im Gemeindebüro ist Kirchmeisterin Ulrike Seltmann zwar an den Werktagen von 10-12 Uhr zu erreichen, wenn man klingelt, doch es werde auch hier gebeten, möglichst telefonisch oder per Email zu kommunizieren (Telefon 03634/6906968).