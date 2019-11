m Rahmen eines Abschlusskurses des Projektes mit der Klasse 5b wurde die symbolische Spendenurkunde an den Polizeisportverein Sömmerda übergeben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anerkennung für Projekt des Polizeisportvereins

Seit mehr als fünf Jahren engagiert sich der Polizeisportverein (PSV) Sömmerda für die Gewaltprävention an Schulen. Im Projekt „Nicht mit mir“ lernen Kinder und Jugendliche in speziellen Kursen, wie sie Gefahren erkennen und vermeiden und wie sie in kritischen Situationen notfalls mit Verteidigungstechniken reagieren können.

Jetzt wurde dem Verein für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche eine Förderung in Höhe von 1000 Euro von der Town & Country Stiftung zuteil. Im Rahmen eines Abschlusskurses des Projektes mit der Klasse 5b an der Staatlichen Regelschule „Christian Gotthilf Salzmann“ überreichte Stiftungsbotschafter Peter Winkler die symbolische Spendenurkunde unter Anwesenheit von Schülern, Eltern, Pädagogen und Landrat Harald Henning.

„Uns ist es wichtig, dass Kinder mit alltäglichen, außergewöhnlichen, bis hin zu gefährlichen Situationen umgehen können und eigenständig geeignete Lösungen finden. Im letzten Jahr konnten wir bereits 500 Schüler mit unserem Projekt erreichen“, betonte Heiko Kupke, Projektleiter von „Nicht mit mir“.

In Anlehnung an die Selbstverteidigungssportart Ju-Jutsu erlangen die Heranwachsenden in dem Projekt nicht nur Wissen rund um das Thema Selbstverteidigung, sondern stärken darüber hinaus auch ihr Selbstvertrauen.

Seit 2014 bietet der PSV Sömmerda das vom Deutschen Ju-Jutsu Verband konzipierte Projekt „Nicht mit mir“ für weiterführende Schulen in Sömmerda an. „Nicht mit mir“ basiert auf den Selbstverteidigungstechniken des Ju-Jutsus und beinhaltet die Schwerpunkte Prävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. In Schritten folgen das Selbstbehauptungstraining sowie das Erlernen und Üben von Selbstverteidigungstechniken zur Abwehr eines Angriffs.

In den Genuss des Projektes kamen bislang Regelschüler und Gymnasiasten.