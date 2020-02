Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apotheker im Landkreis Sömmerda empfehlen gründliche Hygiene statt Mundschutz

Viele Apotheken im Landkreis Sömmerda haben keine oder nur noch sehr wenige Schutzmasken für Mund und Nase vorrätig. Seitdem das neuartige Coronavirus auch in Deutschland angekommen ist und immer mehr Infizierungen bekannt werden, wollen sich viele Menschen schützen.

Dass ein Mundschutz allerdings nur wenig bringt, weiß Anke Christina Pinker von der Wippertus-Apotheke in Kölleda: „Ein Mundschutz ist für diejenigen gedacht, die bereits krank sind, damit sie ihre Viren nicht verteilen.“ Auch in Kölleda ist die Nachfrage nach Schutzmasken und Desinfektionsmitteln hoch. Besonders, seitdem in dieser Woche weitere Coronafälle in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bestätigt wurden. Der gesamte Mundschutzvorrat der Kölledaer Apotheke ist laut Pinker ausverkauft. Nachschub gibt es laut Lieferant frühestens im Mai wieder.

Dabei gebe es viel einfacherer Mittel, die sehr viel effektiver vor Viren schützen. „Gründlich Hände waschen und desinfizieren und Vitamin D für ein starkes Immunsystem“, empfiehlt die Apothekerin.

Der Meinung ist auch Margit Jakob, Inhaberin der Linden-Apotheke in Straußfurt. Auch bei ihr ist kein Mundschutz mehr erhältlich, kein Lieferant kann für Nachschub sorgen. Seit Anfang dieser Woche sei die Nachfrage besonders hoch. Jetzt, wo das Virus überall auftritt, seien die Menschen ängstlicher. „Und durch die Medien wird die Unsicherheit noch geschürt“, so die Apothekerin.

Dass die Medien die Menschen verrückt machen, denkt auch eine Apothekerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Dort kam es bereits vor, dass jemand den gesamten Bestand an Schutzartikeln auf einmal aufkaufen wollte.

Dass Menschen Mundschutz und Desinfektionsmittel in so großen Mengen kaufen, hat Alexander Murr von der Adler-Apotheke in Sömmerda noch nicht erlebt. Hamsterkäufe häuften sich in den vergangenen Wochen. Und auch Murr ist sich mit seinen Kollegen einig: Mundschutz hilft beim Schutz vor Viren nicht.

Wer die ganz normalen Hygieneregeln einhält, große Menschenmassen meidet und Abstand zu bereits erkrankten Personen hält, schützt sich und sein Umfeld am besten.