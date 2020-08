Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeitsagentur: Corona verzögert Berufsentscheidungen

„Durch das Herunterfahren der Wirtschaft und die wirtschaftlichen Unsicherheiten verzögern sich auf dem Ausbildungsmarkt die Entscheidungsprozesse – sowohl bei den Ausbildungsbetrieben als auch bei den Bewerbern. Viele Jugendliche haben zunächst die Prüfungen vorbereiten wollen und die Berufswahlentscheidung aufgeschoben oder auf ihre Bewerbungen lange Zeit keine Antworten bekommen“, beschreibt Simone Faßbender den Ausbildungsmarkt in Mittelthüringen.

Die neue Vorsitzende der Geschäftsführung steht gleich zu Beginn ihrer Leitung der Erfurter Arbeitsagentur vor besonderen Herausforderungen. „Die Zeit drängt, denn das Ausbildungsjahr startet. Unsere Berufsberater und der Arbeitgeberservice sind derzeit besonders im Einsatz, um Betriebe und Schulabgänger im Rekrutierungsprozess zu unterstützen“, fasst sie die Situation zusammen.

Für junge Menschen hat die Arbeitsagentur eine Beratungshotline geschaltet. Telefonisch beraten die Berufsberaterinnen und Berufsberater junge Menschen zu ihrer Berufswahl, der Ausbildungssuche, der Studienplatzwahl und vermitteln passende Ausbildungsstellen sowie Ansprechpartner.

Im Juli waren im Landkreis Sömmerda von insgesamt 326 Bewerbern noch 167 ohne Ausbildungsplatzzusage. Das ist mehr als jeder Dritte und fast doppelt so viel wie in den vergangenen Jahren.

Unternehmen meldeten 274 Ausbildungsstellen, davon waren sechs von zehn Stellen (167) noch frei. Schließlich gibt es auch auf Unternehmensseite Unsicherheiten.

„Einige Betriebe haben durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wirtschaftliche Engpässe erlitten und überdenken ihr Ausbildungsengagement. Dem will die Bundesregierung mit dem Ausbildungsbonus entgegenwirken. Zusätzlich sind viele Bewerbungsprozesse ins Stocken gekommen. Unser Arbeitgeberservice bespricht mit den Betrieben den aktuellen Bewerbungsstand, unterstützt die Rekrutierungsbemühungen und berät auch zu Fördermöglichkeiten wie assistierter Ausbildung“, erläutert Faßbender.

Viele freie Ausbildungsstellen gebe es derzeit noch in Metall-, Maschinenbau- und Energietechnikberufen, im Hoch- und Tiefbau, in der Logistik sowie im Handel und Verkauf. Die Stellen-Bewerber-Relation von freien Ausbildungsstellen zu Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz liege im Landkreis Sömmerda bei 1,4. „Es gibt aktuell für Schulabgänger eine große Auswahl an freien Ausbildungsplätzen. Wichtig sind nun kurzfristige Rekrutierungsprozesse, schnelle Entscheidungen und ein guter Ausbildungsstart“, macht sie Schulabgängern Mut.

Die Last-Minute-Hotline der Arbeitsagentur für Bewerber ist erreichbar unter Tel. 0361/302 10 10