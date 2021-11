Arbeitsagentur: Sprechtag am Telefon

Landkreis. Ein Angebot auch für Wiedereinsteiger ins Berufsleben macht die Arbeitsagentur. Mehr lesen Sie hier.

Der nächste Telefonsprechtag der Agentur für Arbeit findet am Donnerstag, dem 2. Dezember 2021, von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0361 30 22222 statt. Darauf weist Lydia Schöller, Pressesprecherin der Agentur, hin. Am Telefonsprechtag könnten erste Überlegungen besprochen werden, in den meisten Fällen werde ein ausführliches telefonisches Beratungsgespräch im Anschluss gewünscht.

Wenn Beschäftigte und Berufsrückkehrende sich beruflich orientieren möchten, gibt es die unterschiedlichsten Fragen: Welche Perspektive habe ich? Wo sehe ich mich beruflich in den nächsten Jahren? Wie finde ich eine geeignete Weiterbildung für mein Berufsziel? Welche Trends gibt es in meinem Berufsfeld? Wie kann ich einen Berufsabschluss nachholen und welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Was bringe ich für den Arbeitsmarkt mit? Wie mache ich meine Stärken sichtbar? Wo kann ich mich individuell, neutral und kompetent zu meiner beruflichen Situation beraten lassen?

Antworten lieferten Beratungsgespräche mit der Berufsberatung für Erwachsene, so Schöller. Die Beraterinnen und Bertarer unterstützen Beschäftigte und Wiedereinsteiger, die sich beruflich neu- oder umorientieren, die einen Berufsabschluss nachholen oder eine Weiterbildung anstreben möchten.