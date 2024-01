Landkreis. Tourismusverband „Thüringer Becken“ nimmt an der Grünen Woche teil

Mitglieder des Tourismusverbands „Thüringer Becken“ sitzen auf gepackten Koffern. In dieser Woche reisen sie zur Grünen Woche nach Berlin. Präsentieren werden sie sich vom 19. bis 28. Januar in Halle 20 an einem Gemeinschaftsstand mit dem Verein „Hohe Schrecke Alter Wald mit Zukunft“ und der Kelterei im Bahnhof Donndorf. Mit dabei ist die „Doomsday Brassband“ aus Gebesee und Bäckermeister Paul Süpke aus Orlishausen. Letzterer will für das Bäckerhandwerk werben.