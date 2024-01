Siegfried Schirmer aus Leubingen zimmert aus Holzabfällen Nistkästen und Futterhäuschen und verschenkt sie an Vogelfreunde in der Region.

Ein Dutzend Nistkästen hat Siegfried Schirmer in seinem kleinen Hof in Leubingen aufgestellt. Die Arbeit der vergangenen drei Wochen. Der Naturschutzbund will die hölzernen Bruthilfen bald abholen, um sie irgendwo in der Flur im Landkreis Sömmerda aufzuhängen und Wildvögeln einen Unterschlupf zu bieten. Wie schon öfter in den letzten Jahren, seit der Rentner seine Leidenschaft für das Fertigen der Nistkästen entdeckte.