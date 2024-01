Sömmerda. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) übergibt am Freitag einen Fördermittelbescheid

Die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) übergibt am Freitag, 26. Januar, einen Fördermittelbescheid über 13,6 Millionen Euro an das KMG-Klinikum Sömmerda. Das teilen das Ministerium und die Klinik übereinstimmend mit. Die Finanzmittel stammen demnach aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm 2023, mit dem das Thüringer Gesundheitsministerium laufende Baumaßnahmen und Ersatzbaumaßnahmen im Klinikbereich in Thüringen unterstützt. Mit den nun bewilligten Fördermitteln flössen bis 2031 insgesamt 33,7 Millionen Euro in einen Ersatzneubau des Krankenhauses. Die zusätzlichen Mittel für die Baumaßnahmen seien wegen allgemeiner Preissteigerungen erforderlich, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. „Wir wollen die flächendeckend beste medizinische Versorgung gewährleisten. Bedarfsnotwendige Baumaßnahmen dürfen nicht am Geld scheitern. Durch die zusätzlichen Fördermittel kommen wir den enormen Kostensteigerungen in der Baubranche nach. Damit senden wir ein wichtiges Signal an das Klinikum und die Region“, wird Werner in der Mitteilung zitiert.