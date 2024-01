Sömmerda. In der „Filmwerkstatt“ vom Verein „Kultur im Sinn“ können Kinder und Jugendliche eigene Filmprojekte entwickeln. Am Mittwoch fand das erste Treffen statt. So lief es in der Bibliothek im Dreyse-Haus.

Von der Konzeption bis zum fertigen Film – in der „Filmwerkstatt“, einem Kurs des Sömmerdaer Vereins „Kultur im Sinn“ (KIS), der Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ und der Kreis- und Stadtbibliothek Sömmerda, können Kinder lernen, wie Filme entstehen. Dabei werden sie von Expertinnen und Experten unterstützt. Der Kurs ist kostenlos und wird vom Bundesprogramm „Kultur macht stark“ gefördert.