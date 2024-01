Sömmerda. „Wer kämpft, kann verlieren. Aber wer nicht kämpft, hat schon verloren“, sagt Peter Hintermeier. Er organisiert politische Kundgebungen und setzt sich für mehr Demokratie ein.

Peter Hintermeier ist ein Urgestein in der Region. Geboren in Erfurt, aufgewachsen in Weißensee und nun fast schon 50 Jahre in Sömmerda. Der 73-Jährige, der auch Vorsitzender im Seniorenbeirat der Stadt ist, hat eine klare politische Vorstellung, mit der er auch aneckt. Regelmäßig organisiert er Kundgebungen, so wie am vergangenen Donnerstag.