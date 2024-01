Frömmstedt. Um neue Lehrlinge zu finden, geht die Bergmann & Sohn GmbH jetzt neue Wege

„Sehr höflich“ und „unheimlich fleißig“ – Babett Müller, Verkäuferin im Café Bergmann in der Marktstraße in Sömmerda, findet für die drei neuen Auszubildenden nur lobende Worte. Mit ihrer Anerkennung hält sie nicht hinterm Berg, sind doch Thi Lan Anh Vo, Thi Kim Hoan Thai und Quos Quang To erst seit ein paar Monaten in Deutschland. „Was sie in so kurzer Zeit leisten, ist sagenhaft“, sagt Müller.