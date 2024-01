Ostramondra. Ostramondras ehrenamtliche Bürgermeisterin kandidiert als parteilose Bewerberin

Seit 2021 ist Madeline Temme ehrenamtliche Bürgermeisterin von Ostramondra im Landkreis Sömmerda. Nun strebt sie den nächsten politischen Karrieresprung an. Zur Kommunalwahl am 26. Mai 2024 will sie sich als Landrätin bewerben.