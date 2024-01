Ostramondra. Parteilose Einzelbewerberin hat Unterstützung von Linke, SPD, Grünen und Freien Wählern im Landkreis Sömmerda

Madeline Temme will am 26. Mai 2024 zur Landrätin des Landkreises Sömmerda gewählt werden. Sie meint das ernst. Daran lässt schon der professionelle erste Aufschlag keinen Zweifel aufkommen. Vorm Dorfgemeinschaftshaus ihres Heimatortes Ostramondra sorgt der zu abendlicher Stunde dort aufgefahrene veritable Fuhrpark (inklusive ziviler Regierungskarosse) für Gesprächsstoff im Ort. Was ist da los?!