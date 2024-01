Witterda. Witterdaer erhält die Elisabethmedaille des Bistums Erfurt

Gerhard Lange aus Witterda war 25 Jahre alt, als er im November 1973 in den Kirchenvorstand der Pfarrei St. Martin in Witterda gewählt wurde. Dieses verantwortungsvolle Ehrenamt, welches für die Vermögensverwaltung einer Pfarrgemeinde zuständig ist, übt er lückenlos bis heute aus. Daran änderte auch die Strukturreform 2012 nichts, seit der St. Martin in Witterda keine eigenständige Pfarrei mehr ist, sondern als Kirchort zur Pfarrei St. Josef Erfurt gehört und damit der Verantwortungsbereich des Kirchenvorstandes größer geworden ist.