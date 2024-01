Sömmerda. Gerichtsbericht: In einem Verfahren wegen versuchten gemeinschaftlichen Diebstahls wurde ein Urteil gefällt. Die Angeklagten standen zuvor unter laufenden Bewährungen.

Die Beschuldigten Anton K.* und Christian M.* mussten sich am Freitag vor dem Amtsgericht in Sömmerda verantworten. Der Vorwurf: Sie sollen in der Nacht zum 8. September 2023 in der Leubinger Straße versucht haben, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, um den Inhalt zu stehlen. Zusätzlich wurde Anton K. weiterer Diebstähle beschuldigt. Unter anderem soll er im April 2023 Kosmetikartikel aus einer Drogerie am Erfurter Hauptbahnhof entwendet haben.