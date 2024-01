Sömmerda. Weil die Baukosten generell deutlich stiegen, Mehrarbeiten notwendig sind und ein nachhaltigeres Energiekonzept umgesetzt wird, stockte das Land seinen Zuschuss auf. 33,7 Millionen Euro werden investiert.

„Der Krankenhaus-Standort Sömmerda ist wichtig“, betonte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Freitag, als sie am KMG-Klinikum einen Fördermittelbescheid über 13,6 Millionen Euro übergab. Die Aussage, dass jeder Krankenhaus-Standort in Thüringen gebraucht werde und bei allen von Bund und Land geplanten Reformen und Veränderungen keine Strukturbereinigung vorgesehen sei, wurde in Sömmerda ebenso positiv aufgenommen wie das zusätzliche Geld für den laufenden Ausbau des Klinikums.