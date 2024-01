Rastenberg. Deutsche Stiftung Denkmalschutz wirbt für Beteiligung

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat auf ihrer Homepage (www.denkmalschutz.de) eine Spendenaktion zu Erhalt des Raspehauses in Rastenberg gestartet. „Ältestes Haus in Rastenberg - stoppen Sie den Verfall“ wird dabei aufgefordert. Eine detaillierte Beschreibung von Objekt und Plänen folgt. In der Rubrik „Denkmal in Not“ berichtet auch die Februarausgabe von „Monumente“ über das Raspehaus.